Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar güçlü rakibi BOTAŞ karşısında iyi bir performans sergiledi ve salondan galibiyetle ayrıldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 7. haftasında evinde oynadığı müsabakada BOTAŞ’ı 4 sayı farkla 76-72 mağlup etti.

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