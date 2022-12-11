ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’i 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Antalya Toroslar Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip Melikgazi Kayseri Basketbol 76-72 kazandı.

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