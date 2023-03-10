Bunlar da ilginizi çekebilir

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21.haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol dün evinde oynadığı maçta Emlak Konut’a 7 sayı farkla 78-71 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyet ile üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

ERÜ Hastanelerinde, depremzede çocuklar için oyun terapisi hizmetleri verilmeye başlandı

ERÜ Hastanelerinde, depremzede çocuklar için oyun terapisi hizmetleri verilmeye başlandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.