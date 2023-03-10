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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21.haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol dün evinde oynadığı maçta Emlak Konut’a 7 sayı farkla 78-71 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyet ile üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Semih Vural xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Haldun Çoban xx

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (29), Sevgi Tonguç xx (4) , Landrum xx (17), Eylül Minez x, Burcu Yağan x, Nisa Yalçın x (2), Şuğranur Hatice Sönmez xx (11), Feray Dalkılıç xx (4), Zeynep Öykü Kalbisağde xx (4)

Emlak Konut: Melek Selçok xx (2) Merve Arı x, Lavender xx (23), Bahar Çağlar Ökten xx (4), Emel Sığırcı x (2), Gizem Yavuz xx (5), Fields xx (9), Walker xxx (33), Harika Gözde Eldaş x

1. Periyot: 22-23 (Emlak Konut lehine)

Devre: 38-41 (Emlak Konut lehine)

3. Periyot: 52-60 (Emlak Konut lehine)