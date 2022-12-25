ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray’ı konuk etti. Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 39 sayı farkla 61-100 kazandı. Kayseri ekibi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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