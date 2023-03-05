ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 54 sayı farkla 110-56 kazandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 54 sayı farkla 110-56 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Umut Özgün Ergün xx, Mehmet Burak Anlatıcı xx, Almina Kocabaş xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (9), Sevgi Tonguç x (4), Mısra Albayrak x (8), Landrum xx (13), Eylül Minez x (4), Burcu Yağan x (6), Nisa Yalçın x (8), Şuğranur Hatice Sönmez x (4), Feray Dalkılıç x, Zeynep Öykü Kalbisağde x
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally xxx (28), Iagupova xx (9), Vandersloot xx (14), Olcay Turgut Çakır xx (8), Stokes xx (9), Alperi Onar xxx (20), Merve Aydın xx (6), Elif İstanbulluoğlu xx (2), Manolya Kurtulmuş xx (4), İdil Saçalır xx (4), Selin Rachel Gül xx (4), Doğa Adıcan xx (2)
1. Periyot: 11-31 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 28-56 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 39-79 (Fenerbahçe lehine)
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