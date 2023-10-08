ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. Haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada konuk ekip Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol salondan 1 sayı farkla 106-107 galibiyetle ayrıldı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatma Öztürk, Uğur Yüksel

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 16, Sevgi Tonguç 5, Aaryn Ellenberg 35, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 24, Breanna Richardson 6, Gintare Petronyte 12, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan Gökdemir

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Aisha Sheppard 12, Kelsey Bone 52, Günesh Denise 7, Gonca Karataş, Arzu Asiye 8, Özge Kavurmacıoğlu 4, Andela Delic 6, Destanni Mone Henderson 10, Helin Bozbeyi 8

Periyotlar:

1. Periyot: 19 - 16 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 43 - 40 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 75 - 64 (Melikgazi Kayseri lehine)

4. Periyot: 97 - 97 (Berabere)

5 Faul: Petronyte (32.04) ve Richardson (38.28) (Melikgazi Kayseri Basketbol