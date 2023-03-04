Karagümrük, 63 yıllık rekorunu egale etti

Karagümrük, 63 yıllık rekorunu egale etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.

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