Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Seyhan Topaloğlu xx, Alper Can Bozyel xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 6, Nur Sezen Yavuz x 5, Deniz Aygül xx 12, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı xx 9, Nuran Tutsak x 1, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xxx 17, Gabriela Marginean xxx 17

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Kırklareli Basketbol: Rabia Gülşah Çelebi xxx 14, Seda Öztürk xx 9, Fahriye Bayraktar xxx 15, Saynur Tozlu xx 6, Ece Zatsan, Nurcan Ceren Ciğerci x 2, Aliyah Daija Mazyck xxx 36, Büşra Turan, Monalya Kızılbulak x

Başantrenör: Kerem Aşıcı

1. Periyot: 26-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Karagümrük, 63 yıllık rekorunu egale etti Karagümrük, 63 yıllık rekorunu egale etti

Devre: 47-32 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 58-57 (İzmit Belediyespor lehine)