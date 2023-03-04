Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Turgut Işık xx, Seyhan Topaloğlu xx, Alper Can Bozyel xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 6, Nur Sezen Yavuz x 5, Deniz Aygül xx 12, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı xx 9, Nuran Tutsak x 1, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xxx 17, Gabriela Marginean xxx 17
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Kırklareli Basketbol: Rabia Gülşah Çelebi xxx 14, Seda Öztürk xx 9, Fahriye Bayraktar xxx 15, Saynur Tozlu xx 6, Ece Zatsan, Nurcan Ceren Ciğerci x 2, Aliyah Daija Mazyck xxx 36, Büşra Turan, Monalya Kızılbulak x
Başantrenör: Kerem Aşıcı
1. Periyot: 26-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 47-32 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 58-57 (İzmit Belediyespor lehine)
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