Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 25. hafta karşılaşmasında DİBA’yı konuk eden İzmit Belediyespor maçı 97-68 kazandı

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam xxx, Murat Amaç xxx, Mustafa Candemir Tabak xxx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xxx 17, Eda Şahin xx 7, Nur Sezen Yavuz xx 5, Derya Kavak x 3, Deniz Aygül xx 9, Candide Öztürk xxx 17, Ezgi Manlacı xx 8, Nuran Tutsak xx 4, Kardelen Gezgin xx 5, Betül Pehlivan xxx 17, Gabriela Marginean xx 5

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

DİBA: Melis Uçar xx 10, Melike Gültekin x 2, Bahar Kocaoğlu xx 6, Beril Arık xx 15, Melisa Eroğlu xx 18, İlkay Maşa Hergüner xxx 15, Şükran Çapalı x, Başak Gemalmaz x 2

Başantrenör: Özgür Güvenç

1. Periyot: 24-13 (İzmit Belediyespor lehine)

Rıza Çalımbay: “Kazanmak için her şeyi yapacağız” Rıza Çalımbay: “Kazanmak için her şeyi yapacağız”

Devre: 51-30 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 72-43 (İzmit Belediyespor lehine)