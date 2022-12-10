Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Tarsus Belediyesi’ni ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-82 kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Tarsus Belediyesi’ni ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-82 kazandı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Ahmet Köse xx, Ali Rıza Pinat xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 10, Nur Sezen Yavuz x, Derya Kavak x, Deniz Aygül xxx 22, Kym Danae Royster xx 7, Candide Öztürk xxx 13, Ezgi Manlacı xxx 14, Nuran Tutsak x 4, Kardelen Zengin xx, Betül Pehlivan xxx 16
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Tarsus Belediyesi: Melis Dilara Lafatan x, Cansu Yetiş x 3, Ebru Torun xx 5, Nihal Güngör Yıldırım x 5, Dilara Tongar xx 8, Yağmur Bul xx 13, Hande Kuzu xx 9, Sasha Samolia Goodlett xxx 39
Başantrenör: Mustafa Secerlioğlu
1.Periyot: 23-18 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk yarı: 46-46
3.Periyot: 70-68 (İzmit Belediyespor lehine)
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