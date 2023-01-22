Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Elazığ Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-78 kazandı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.