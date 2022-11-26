Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Elazığ İl Özel İdare’yi ağırlayan İzmit Belediyespor maçtan 82-76 galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında Elazığ İl Özel İdare’yi ağırlayan İzmit Belediyespor maçtan 82-76 galip ayrıldı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Murat Amaç xx, Erkmen Kaya xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 9, Nur Sezen Yavuz x 2, Deniz Aygül xxx 20, Kym Danae Royster xxx 8, Candide Öztürk xxx 17, Ezgi Manlacı xxx 9, Nuran Tutsak xx 3, Kardelen Gezgin xx 5, Betül Pehlivan xxx 9

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Elazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy xxx 11, Niray Sena Aral x 2, Hilal Bayraktar x 3, İlknur Yıldızhan Çetin xxx 17, Öykü Taşkın xx 9, Hilal Ertaş x, Fatma Ata xx 14, Channon Tiara Fluker xxx 20

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Başantrenör: Mehmet Özkan

1.Periyot: 11-23 (Elazığ İl Özel İdare lehine)

Devre: 42-39 (İzmit Belediyespor lehine)

3.Periyot: 62-54 (İzmit Belediyespor lehine)