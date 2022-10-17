ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 89-70 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu maçta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 89-70 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu maçta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Antakya Spor Salonu
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Anlatıcı, Hasan Ok
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin (3), Büşra Akbaş (7), Ayşe Cora (12), Büşra Akgün (5), Prints (12), Tuğçe Canıtez (10), Gizem Başaran Turan (6), Prince (18), Gatling (16)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (27), Sevgi Tonguç, Burcu Yağan (8), Mısra Albayrak, Şuğranur Sönmez (3), Keyona Lavette Hayes (10), Ezinne Kalu (20), Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın (2), Eylül Minez
Periyotlar:
1. Periyot: 21-17 (Hatay Büyükşehir lehine)
Devre: 44-33(Hatay Büyükşehir lehine)
3. Periyot: 69-55(Hatay Büyükşehir lehine)
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