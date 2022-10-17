ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 89-70 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu maçta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

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