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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 25.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray’a 80-61 mağlup oldu.

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