ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda Fenerbahçe’ye 97-53 mağlup oldu. Fenerbahçe’ye 44 sayı farkla mağlup olan sarı kırmızılılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

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