ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda Fenerbahçe’ye 97-53 mağlup oldu. Fenerbahçe’ye 44 sayı farkla mağlup olan sarı kırmızılılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda Fenerbahçe’ye 97-53 mağlup oldu. Fenerbahçe’ye 44 sayı farkla mağlup olan sarı kırmızılılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Semih Vural xx, Dorukhan Kalyoncu xx, Hakan Gerey xx
Fenerbahçe Alagöz Holding: Merve Aydın xx (9), Olcay Çakır Turgut xx (6), Mc Bride xxx (27), Howard xxx (21), Stokes xx (6), Elif İstanbulluoğlu xx (2), Selin Rachel Gül xx (4), Manolya Kurtulmuş xx (5), Doğa Adıcan x, İdil Saçalır x (1), Şerife Alperi Onar xx (5), Messeman xx (11)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx (22), Sevgi Tonguç x (2), Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Mısra Albayrak x, Keyona Hayes xx (13), Eylül Minez x, Nisa Yalçın x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (7), Ferda Dalkıılıç xx (7)
Periyotlar:
1. Periyot: 26-12 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 75-50 (Fenerbahçe lehine)
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