ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in kapanış maçında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda Emlak Konut’u 63-80 mağlup etti. Aaryn Ellenberg ürettiği 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Mustafa Gürhan Soysal

Emlak Konut: Alanna Smith (8), Sydney Rose Wiese (13), Sehernaz Çidal (9), Gizem Mürüvet Uca (7), Gizem Başaran (4), Ilze Jakobsone (10), Berfin Sertoğlu (2), Ceren Akpınar (8), Zeynep Şevval Gül (2)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic (17), Aaryn Ellenberg (22), Ayşegül Günay Aladağ (15), Gintare Petronyte (9), Merve Arı (13), Damla Gezgin, Breanna Richardson (2), Fatmanur Karakaş (2)

Periyotlar:

1.Periyot: 13-24 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 33-43 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 51-65 (Melikgazi Kayseri lehine)