Başkan Yalçın: “Basın mensuplarına destek olmak hepimizin görevidir”

Başkan Yalçın: “Basın mensuplarına destek olmak hepimizin görevidir”

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 14. haftasında İstanbul’da Beşiktaş ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında devreyi 4 sayı önde tamamlayan konuk ekip Melikgazi Kayseri Basketbol maç sonunda Beşiktaş’a 3 sayı farkla 84-81 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

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