ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş’a 72-68’lik skorla mağlup oldu.

Salon: BJK Spor Kompleksi

Hakemler: Murat Ciner, Benhür İrcel, Hakkı Ünver

Beşiktaş: Evans (9), Winterburn (14), Elif Bayram (13), Fagbenle (19), Krajisnik (14), Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu (3)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (3), Dangerfield (22), Meltem Avcı (4), Powers (23), Fall (11), Doğa Adıcan, Gonca Karataş (2), Hatice Sönmez (3), Diallo

Periyotlar:

Okan Buruk: "En yakın rakibimize karşı 8 puanlık fark önemliydi" Okan Buruk: "En yakın rakibimize karşı 8 puanlık fark önemliydi"

1. periyot: 21-10 (Beşiktaş lehine)

Devre: 35-29 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 55-46 (Beşiktaş lehine)

Kaynak: iha