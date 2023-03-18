ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 23. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbolu 61-57 mağlup ederek 5 maç aradan sona kazandı.
Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Orkun Yurttaş xx, Burak Erkan xx
Antalya Toroslar Basketbol: Khaalia Hillsman xx (14), Yağmur Yıldız x (4), Feyonda Rena xx (17), İlknur Dumlu x, Kayla İreles Wells xx (16), Helin Boybeyi x (6)
Melikgazi Kayseri Baksetbol: Lyndra Weaver xx (12), Landrum xx (9), Burcu Yağan xx (3), Nisa Yalçın x, Şuğranur Hatice Sönmez xx (15), Chanel Mokango xxx (16), Feray Dalkılıç xx (6)
Periyortlar:
1.Periyot:16-22 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre:27-34 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot:42-41 (Antalya Toroslar lehine)