Bunlar da ilginizi çekebilir

Dimitrios Kolovetsios: "Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam"

Dimitrios Kolovetsios: "Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam"

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 23. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbolu 61-57 mağlup ederek 5 maç aradan sona kazandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.