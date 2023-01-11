Zonguldak’ta tiyatro sanatçılarının hazırladığı oyuna gelenleri salon girişinde Yeşilçam’ın yıldızları karşıladı.

Zonguldak’ta tiyatro sanatçılarının hazırladığı oyuna gelenleri salon girişinde Yeşilçam’ın yıldızları karşıladı.

Zonguldak Sanat Tiyatrosu, iki perdelik Yeşilçam komedisi olan "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlı oyununu Atatürk Kültür Merkezi’nde sergiledi.

Erdinç Aydın’ın yazdığı oyunu Erhal Koltuk yönetti. Tiyatroseverlerin yoğun ilgisini gören oyunda konukları Yeşilçam’ın yıldızları karşıladı. Salon girişinde ünlü oyuncuların maketlerini gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam’ın yıldızlarını sahneye taşıdıklarını anlatan oyunun yönetmeni Koltuk, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiğini de anlatarak şöyle dedi:

"Hazırlıklar epeyce sürdü. Çünkü güzel iş çıkartmak zorundaydık. Yapacağımız işi güzel yapalım dedik. O yüzden uzun sürdü. Ama oyunun kendisine geldiğinde benim gençlik yıllarım Yeşilçam filmleri izlerdik. Kalemine sağlık Erdinç Aydın, kadim dostum. Rica ettik oyunu verdi. Oynamamıza izin verdi. Zonguldaklılar da bu güzel geçmişi bir daha yaşayalım istedik. Yeşilçam’ın o klasik tadında bir oyun. Eğlenceli güzel bir oyun. Yeşilçam’ın o zamanki yıldızlarını sahneye taşıdık. Örneğin Hulusi Kentmen, Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit tiyatro salonuna davet ediyor. Seyircilerimizi o dönemin yıldızları ile karşılayalım istedik. Hoş karşılandı, güzel tepkiler aldık. Ne mutlu bize ki oyuna da ilgi var. Zonguldak seyircisi gerçekten çok nitelikli ve kaliteli. Her defasında da salonlarımız doluyor. Umarım hep böyle gider. Daha iyiye gider."