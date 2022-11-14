Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle düzenlendiği 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin ikinci günü, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle düzenlendiği 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin ikinci günü, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

BKSTV’nin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Harput Holding, Royal Termal Otel, Özhan Market, Bursa Ticaret Borsası, Atış Şirketler Grubu ile Şahinkaya Okulları’nın sponsorluğunda gerçekleştirdiği festival, ikinci günde de dolu geçti. 17 Kasım Perşembe gününe kadar sürecek olan festival, birbirinden eğlenceli oyun ve atölyelerle devam etti. ‘Bankta İki Kişi’, ‘Pezzettino’ ve ‘Ahmet’in Hikayesi’ oyunları ile Necati Arpacı’nın ‘Doğadan Malzemelerle Hikayeni Sahneye Taşı’ atölyesiyle çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Antalya Antre Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ve ikinci günün ilk etkinliği olan ‘Bankta İki Kişi’ adlı oyunda, köpeklerden korkan iki arkadaş Pırtık ile Yırtık’ın bir parkta bankta geçen hikayesi anlatıldı. Çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatan bir diğer etkinlik ise Atta Festival ekibinin Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelediği ‘Pezzettino’ isimli oyun oldu. İranlı tiyatro sanatçıları, Azerbaycan’ın birçok folklor hikayesini harmanladıkları gösterilerinde çocukları hem eğlendirdi hem de eğitici mesajlar verdi. Necati Arpacı’nın ‘Doğadan Malzemelerle Hikayeni Sahneye Taşı’ atölyesinde ise çocuklar, kendi kuklalarını yaparak hikayelerini canlandırdı.

Prof. Dr. Nihal Kuyumcu, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tülay Yıldız Akgül, Marina Yüce, Semih Ali Aksoy, Hakan Silahsızoğlu ve Murat Liman’dan oluşan sanat kurulu üyeleri ile gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrasında BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, katılımcılara teşekkür plaketi sundu.

12-17 Kasım 2022 tarihleri arasında tiyatroyu ücretsiz olarak çocuk ve gençlerle buluşturacak festivalde, İran’dan 2, İspanya ve Kazakistan’dan da 4’ü yabancı 14 ekip yer alacak. 7 farklı noktada yapılacak tamamı ücretsiz 30 gösterinin yanı sıra 6 atölye ve 1 söyleşi ile çocuk ve gençler tiyatro şöleni yaşayacak.

Etkinlikler, Tayyare Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Çeksanat Görükle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmaları için rezervasyonlar da www.bkstv.org.tr adresinden yapılabilecek.