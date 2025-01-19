Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sahnelediği ’İki Gözümün İstanbul’u adlı ortaoyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kültür ve sanatın merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Yunusemre Belediyesi, tiyatroseverleri özel bir oyunla buluşturdu. Tek perdelik ortaoyunu olan ’İki Gözümün İstanbul’u, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda sahnelendi. Sık sık kahkaha seslerinin yankılandığı salonda, oyuncular gösterdikleri başarılı performansla izleyicilerden tam not aldı. Oyun sonunda izleyiciyi selamlayan Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncuları, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.