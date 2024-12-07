Marmaris’te izleyiciler konserden sonra tiyatro oyununa da biletle değil kitapla girdi.

Marmaris Belediyesi’nin ‘Bir kitap biletin olsun, sayenizde kütüphanemiz kitapla dolsun’ sloganıyla yeni etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinden sonra dün de tiyatro oyunu sergilendi. Seyircilerin bilet almak yerine kitaplarla geldiği Big Data isimli oyunu Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve çok sayıda vatandaş izledi. Kadir Samet Karaman’ın kaleme aldığı Aylin Saraç’ın yönettiği oyunda Cengiz Sezgin, Aylin Saraç, Onur Gazdağ rol aldı.

Getirilen kitapların belediye bünyesinde kurulacak kütüphaneye bağışlanacağı oyun Armutalan Kültür Merkezi’nde sergilendi. Burada oyun sonrasında sanatçılara çiçek taktim eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’in kültür ve sanat konusunda tekrar güzel günlerine kavuşturmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Marmaris’e kültür kenti kimliğine hep birlikte kavuşturacağız” dedi.