Eskişehir’de kurduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler tiyatro oyunuyla Türkiye’nin çeşitli illerinde yıllarca sahne alan Erdal Görgeç, tiyatroyu bıraktıktan sonra baba mesleğine dönerek, semt pazarlarının ilgi odağı olurken, en kısa pazarcının kendisi olduğunu iddia etti.

Dünyanın en ünlü masallarından biri olan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatro oyununa çeviren ve kurduğu ekiple uzun yıllar boyu bu oyunu sahneleyen Erdal Görgeç, tiyatroyu bıraktıktan sonra baba mesleği olan sebzeciliğe döndü. 7 cücelerdeki ‘Bilgin’ karakteriyle özellikle çocukların gönlünde taht kuran Görgeç, tiyatrodaki sempatikliğini semt pazarlarına da taşıdı. Pazar esnafı ve vatandaşların ilgi odağı olan eski oyuncu bir yandan satış yaparken, diğer yandan da kendisine ilgi gösteren çocuklarla ilgilendi. Pazarda satış yapmayı ve vatandaşların arasında olmayı çok sevdiğini, tiyatroda sahne aldığı yıllarda da ara sıra geldiğini ifade eden Görgeç, “Türkiye’de benden kısa boylu olan bir pazarcı daha yoktur. Kendime rakip göremiyorum” dedi.

“Tiyatroda sevilen yüzdüm pazarda da sevilmeye devam ediyorum”

Tiyatro sahnesinde yer almayı çok sevdiğini dile getiren Erdal Görgeç, oyuncu arkadaşlarının aralarından ayrılması sebebiyle, kendisinin de yaşının geçtiğini belirterek, oynamayı bıraktığını söyledi. En kısa pazarcı olarak vatandaşların ilgisini çektiğini belirten Görgeç, “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler efsanesinde yıllarca oyunculuk yaptım. Eskişehir’de oynamaya başladık ve 60 vilayeti gezdim. Buralarda çocukların masalı olan ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ sevgisini çocuklara aşıladık. Yaşlanınca yerimizi yeni gelen arkadaşlara bıraktık. Bu esnada birçok arkadaşımız ayrıldı ya da hastalıktan vefat etti. Benim baba mesleğim sebzecilik, bu işi çok seviyorum. Şehrimizde semt pazarlarında taze ve ucuz sebzeleri satmakla uğraşıyorum. Çocuklar beni eskiden, tiyatrolardan tanıdıkları için ilgi gösteriyorlar ve ben de onlara gereken ilgiyi gösteriyorum. Çocuklar bizim velinimetimiz, onlar bizim masallarla büyüdüler. Tiyatroda sevilen yüzdüm, pazarda da sevilmeye devam ediyorum. Boyum kısa ama hiçbir aksilik görmüyorum, her şeye erişebiliyor ve yapıyorum. Hiçbir zorlukla karşılaşmıyorum Allah’ şükür halimden memnunum. Ben böyle yaratılmışım ama hayata bu şekilde devam ediyorum. Türkiye’de benim gibi kısa boylu bir pazarcı arkadaş daha yoktur, bana rakip göremiyorum” dedi.