26. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde gösteri yapmak isteyen tiyatro grupları için başvurular 4 Eylül Pazar günü sona eriyor.

26. Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde gösteri yapmak isteyen tiyatro grupları için başvurular 4 Eylül Pazar günü sona eriyor.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfının Büyükşehir Belediyesi adına düzenlediği Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSİTEJ) iş birliğinde, bu yıl 12-17 Kasım tarihlerinde yapılacak Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’ne katılacak tiyatro grupların başvuruları 4 Eylül Pazar günü sonlanacak.

Festivalde gösteri yapmak isteyen tiyatro grupları, başvurularını "www.bkstv.org.tr" adresinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların açıklandığı 20 gün içinde, 14 grubun başvuruda bulunduğu festivalde gösteri yapacak ekipler; Nihal Kuyumcu, Tülay Akgül, Murat Liman, Hakan Silahsızoğlu, Marina Yüce ve Semih Ali Aksoy’dan oluşan sanat kurulu tarafından değerlendirilecek.

Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali çerçevesinde gösteriler; Tayyare Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Barış Manço Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, etkinlik dahilinde online olarak atölye ve oyunlar da yapılacak. 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin seyirci rezervasyonları, 1 Kasım tarihinden itibaren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfının sosyal medya hesaplarından oluşturulabilecek.