Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören illerden olan Malatya’da tiyatrocular, 27 Mart Dünya Tiyatrocular Günü’nde depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Malatyalı tiyatrocular, 27 Mart Dünya Tiyatrocular Günü’nde, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Malatya tiyatro ekibi adına konuşma yapan oyuncu Ömer Konakçı bu yıl tiyatrocular günün buruk geçtiğine değinerek, “Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarken şunu da gördük hangi şart ve koşulda olursa olsun insanlar sanatçıların elinde her duyguyu seyre dalar ve hislerini derinden anlar. Bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremi sonrasında gördük. Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza sahne alan tiyatrocu arkadaşlarımız sayesinde gülümseme ve güveni yasatabildik. Tiyatro sanatçısı ve sahnesiyle, bu zor günlerimizde etkilenen çocuklarımızın korkan küçük yüreklerine dokunarak onlara gülümsemenin ve mutluluğun kapısını açmıştır. İnsanı ve umudu yaşatan sanat ve sanatçılarımızın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Etkinlik depremzede çocukların pasta kesimi ile sona erdi.