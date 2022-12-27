Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Ahsen Gül Ever ile Tekin Ezgütekin, söyleşi programında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Deneyimli tiyatrocular gençlere tecrübelerini anlattı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Ahsen Gül Ever ile Tekin Ezgütekin, söyleşi programında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Deneyimli tiyatrocular gençlere tecrübelerini anlattı.

İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye çok sayıda öğrenci ve okul yönetimi katıldı. Tiyatrocu olmanın ve tiyatroyu sevmenin önce yetiştiği aileden ve o ailenin sanat anlayışından geçtiğini ifade eden Ahsen Gül Ever, öğrencilere "Bol bol okuyun, araştırın ve aklınıza gelen şeyleri bir şekilde bir kenara not alın" tavsiyesinde bulunarak, soruları cevapladı, yaşadıklarını anlattı.

Oynadıkları oyunlardan örnekler vererek konuşmayı sürdüren deneyimli oyuncu Tekin Ezgütekin ise öğrencilerle tiyatro söyleşisi adı altında bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti. Ezgütekin, "Ortaya koyduğumuz oyunların beğenilmesi, takdir toplaması bizim için çok önemli, bizler de bu yüzden yaptığımız işin en iyisini yaparak, mesleğimizin hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

Tiyatro oyuncularının söyleşisinden sonra İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi Müdürü Salih Kaya, günün anısına birer plaket takdim etti. Öğrencilere en kısa zamanda tiyatroya götürme sözü veren Kaya, katılımcılara teşekkür etti.