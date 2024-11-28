Mersin Büyükşehir Belediyesinin, her çocuğun kültür ve sanatla tanışması amacıyla başlattığı ’Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi, yeni çocuklarla büyümeye devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce çocuğa ulaşan Şehir Tiyatrosu ekipleri, son olarak ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununu Sevgi Evi’nde kalan çocuklar için sahneledi.

Her çocuğun kültür ve sanatla tanışmasının yanı sıra hayal dünyasının gelişmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ’Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi sürüyor. Şehir Tiyatrosu ekipleri, proje kapsamında ’İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evi’nde kalan çocuklar için sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yer alan Çocuk Sahnesi’nde sahnelenen oyunu, çocuklar ilgi ve keyifle izledi.

"Projemiz büyük bir başarı yakaladı"

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, hayata geçirilen proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi’nde Nedim Buğral’ın yazdığı, Özgür Ahmet Gönenler’in yönettiği ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununu sergilediklerini belirtti. Projenin, geçen yıl büyük bir başarı yakaladığını ifade eden Erdönmez, "Projemizi bu sezonda da devam ettirme kararı aldık. Okulların ara tatil olması dolayısıyla, çocuk oyunlarımıza ara vermek istemedik. Projemiz kapsamında; Belediye Ana Hizmet Binası’nda bulunan Mersin Şehir Tiyatrosu Çocuk Sahnesi’nde, Sevgi Evleri’nden küçük hanımları ve küçük beyleri ağırladık. Çocuklar, temsilden sonra mutlu bir şekilde ayrıldılar" dedi.