Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Mustafa Karadeniz(52), son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in kardeşi olan Mustafa Karadeniz, Samsun’da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Mustafa Karadeniz(52), son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in kardeşi olan Mustafa Karadeniz, Samsun’da toprağa verildi.

Ordu Ünye Sanat Tiyatrosu başta olmak üzere yerel ve ulusal anlamda birçok projede yer alan sanatçı Mustafa Karadeniz, dün Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünye ilçesinde gümüş ürünler üzerine iş yeri bulunan Karadeniz için Ünye Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

Karadeniz’in cenaze namazını Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın kıldırırken, duayı ise Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş yaptı. Karadeniz’in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Samsun’a götürüldü.

Cenaze törenine, Mustafa Karadeniz’in ağabeyi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, İl Müftüsü İsmail Çiçek, protokol üyeleri ile Karadeniz’in yakınları katıldı.