Elazığ’da senarist ve tiyatro oyuncusu Mahmut Yıldırım, obeziteye dikkat çekmek ve yakın tarihte sahneleyeceği bir tiyatro oyunu için 1 ayda yaptığı diyet ve egzersiz sayesinde 20 kilogram verdi.

Erzurum’da özel bir okulda çalışan, aynı zamanda Elazığ’da da Almila Tiyatro Atölyesi Genel Sanat Yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuk yapan Mahmut Yıldırım, 1 ay öncesine kadar 96 kiloya ulaştı. Kilo problemi yaşayan Yıldırım, bu sırada uzman eşliğinde yengesinin verdiği kiloların gözle görülür derecede olmasının da etkisiyle diyetisyen Beyza Güner’e başvurdu. Sahneleyeceği oyun için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Yıldırım, diyetisyeninin gözetiminde diyet, fiziksel aktivite ve egzersiz desteğiyle bir ayda yaklaşık 20 kilogram verdi. Kısa sürede büyük bir başarıya imza atan ve hedefinin 10 kilogram daha vermek olduğunu dile getiren Yıldırım, bir ay önce giydiği gömleklerinin bedeninin XXL olduğunu ve bedeninin M’ye kadar düştüğünü kaydetti.

’’Bir ayda düzenli ve kontrollü bir şekilde yaklaşık 20 kilo verdim’’

Diyet ve sonrasındaki kilo verme sürecini anlatan Yıldırım, ’’Beyza hocamızın yanına gelişim yengemin vasıtasıyla başladı. Yengem, kilo verdiğini görünce ben de Erzurum’da çalıştığım kurumdan gelip Elazığ’da kendisiyle tanıştım. Beyza hocanın yanına 96 kilo ile geldim. Oyunculuk gereği bizim fizik olarak sahnede güzel durmamız gerekiyor ve ilk geliş amacım fizik olarak güzel görünmek ve seyircilerin karşısına güzel çıkmaktı. Beyza hoca ile tanıştıktan sonra sürecimiz çok güzel geçti. Bir ayda düzenli ve kontrollü bir şekilde yaklaşık 20 kilo verdim. Hedefimiz 10 kilo daha vermek” dedi.

’’Normal bir şekilde kilo verdi, sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz’’

Hasta hakkında bilgi veren diyetisyen Beyza Güner ise ’’Mahmut Yıldırım ile yaklaşık 1 ay önce tanıştık. Yengesi ile 30 kiloya yakın bir kilo vermiştik. Yengesinin tavsiyesi üzerine kilo vermek için bana danıştı. Biz, diyet ve egzersiz desteğiyle bir ayda 20 kilo verdik. Her danışanımda olduğu gibi bu hastamızda da kan tahlillerine bakarak yolumuza devam ettik. Bu bir aylık süreçte LDL kolesterolü normal bir aralığa getirdik ve aynı zamanda HDL kolesterolü, iyi kolesterolü yükselttik. Total kolesterol seviyesini normal seviyelere düşürttük. Hem normal bir şekilde kilo verdi hem de sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz olan son 10 kiloyu da bir buçuk aylık süreçte verdirmeyi planlıyoruz. Hayatı tartılardaki sayılar olarak düşünmeyin, fazla kilolarınızdan kurutularak şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı, uyku apnesi gibi rahatsızlıklardan kurtulmuş olursunuz’’ diye konuştu.