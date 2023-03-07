Hatay’ın Defne ilçesindeki çadır kentte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, oynadıkları oyunlarla depremzede çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Hatay’ın Defne ilçesindeki çadır kentte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, oynadıkları oyunlarla depremzede çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Hatay’ın Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti’nde depremzede çocuklar için tiyatro alanı oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatroları ekibi oyuncuları buraya gelerek günün belirli saatlerinde çocuklara özel oyunlar sergilemeye başladı. Çadır kentin kurulduğu ilk günlerden bu yana onlarca oyun oynayan ekip sayesinde, çocuklar depremin bıraktığı derin izlerden bir nebze de olsa kurtulmaya başladı. Tiyatrocular çocukların yüzlerini güldürmek için burada olduklarını belirtirken, depremzede çocuklar ise tiyatrocu ağabeylerini çok sevdiklerini ve onlarla iyi anlaştıklarını ifade etti.

“Hepsini çok seviyorum, gitmelerini istemiyorum”

Çocuklardan 13 yaşındaki Melda, tiyatrocu ağabeylerini çok sevdiğini söyleyerek, “En baştan beri buradayım. Ben ağabeylerimin hepsini tek tek çok seviyorum ve gitmelerini hiçbir zaman istemiyorum, hepsi kalsın. Hepsi ile çok iyi anlaşıyorum. Ben ileride gastronomi okuyacağım. Gastronomiyi tercih ediyorum. Sekizinci sınıfa gidiyorum” dedi.

“Faaliyetlerimiz devam edecek”

Kocaeli’nden Defne’deki çadır kente gelen tiyatro sanatçısı Azer Şelte ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibiyiz. Yaklaşık olarak 15 gündür buradayız. Ekiplerimiz sürekli olarak değişiyor. Çocuklara, çocuk oyunu, drama faaliyetleri veriyor, akşam da film gösterimini devam ettiriyoruz, devam edecek” diye konuştu.

Bir başka tiyatro sanatçısı Tunç Efe de, “Biz üç gün önce geldik. Arkadaşımın dediği gibi, buradaki faaliyetler 10-15 gündür devam ediyor. Biz değişmeli olarak gidip geliyoruz. Burada masallar ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Daha çok çocuklara yönelik aktiviteler yapıyoruz. Amacımız onların dünyasına biraz olsun girip, onları mutlu etmek ve burada kolektif bir düzen içerisinde hep birlikte güzel şeyler yapmak” şeklinde konuştu.

Bölgeye gelmelerinin en baştaki sebebinin çocuklar olduğuna dikkat çeken grubun üyelerinden Emre Işık, “Çocukların tek bir gülüşü, onların mutlu olma anı bize yetiyor. Zaten buraya gelme amacımız da bu. Onların yüzündeki gülümsemeyi gördüğümüzde biz de çok mutlu oluyoruz. Uzun bir süreç olacak. Buraya dönüşümlü olarak geleceğiz ve onların hayatlarına dokunmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.