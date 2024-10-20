Mudanya Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ’Tiyatro Mudanya’ izleyenlerden tam not aldı. Mudanya’da ilk kez oyunlarını sergileyen oyuncular, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gönüllülerin katılımıyla kurulan ’Tiyatro Mudanya’ sergiledikleri ilk oyun ile izleyenlerden tam not aldı. Ömer Naci Topcu’nun uyarlayıp yönettiği ’Cimri Beyin Altınları’ oyunuyla Mudanyalıların karşısına çıkan Tiyatro Mudanya oyuncuları, Mütareke Meydanı’nda sahneledikleri oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Kültür ve sanatın her dalını Mudanyalılar ile buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, düzenledikleri etkinliklerle herkesin kültür ve sanata ulaşımını kolaylaştırdıklarını söyledi.