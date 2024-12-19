Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Atık Adası’ isimli tiyatro gösterisi ile öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Kalkancı Sıfır Atık Mahallesi Projesi’ kapsamında geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini kazandırmak ve küçük yaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla, Ziya Esen Anaokulu ve Kalkancı İlkokulu’nda ’Atık Adası’ isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Çevre ve sıfır atık konusuna önem verdiklerini ve hayata geçirilen projelerin örnek teşkil edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Pilot bölge olarak belirlediğimiz Kalkancı Mahallemizde ‘Kalkancı Sıfır Atık Mahallesi Projemizi’ başlattık. Proje kapsamında mahallemize geri kazanım kutularımızı yerleştirdik. Mahalle sakinlerimize de hazırladığımız bilgilendirme broşürlerimizi dağıttık. Proje ile kağıt-karton atıkları mavi kutulara, plastik atıklar sarı kutulara, cam ambalaj atıkları yeşil kutulara, metal ambalaj atıkları gri kutulara, organik atıklar kahverengi kutulara, atık ilaçlar ilaç kutularına, atık piller kırmızı kutulara atılıyor. Bitkisel atık yağlar ise ‘Aypikut’lara atılmalı ya da Alo Atık hattımız aracılığıyla ekiplerimize teslim edilmelidir. Özen gösterdiğimiz sıfır atık ve çevre duyarlılığı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla Kalkancı Mahallesi’nde bulunan okullarımızda ‘Atık Adası’ isimli tiyatro gösterisini sahneledik. Çocuklarımız bu tiyatro gösterisi sayesinde çevresine ve doğaya karşı daha bilinçli hale gelecek. Amacımız, çocuklarımıza daha temiz ve yeşil bir çevre ve gelecek bırakmaktır” dedi.