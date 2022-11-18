Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle düzenlendiği ‘26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, muhteşem gösteriler ve atölyelerle final yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle düzenlendiği ‘26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’, muhteşem gösteriler ve atölyelerle final yaptı.

BKTSV’nin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Harput Holding, Royal Termal Otel, Özhan Market, Bursa Ticaret Borsası, Atış Şirketler Grubu ve Şahinkaya Okulları’nın sponsorluğunda düzenlediği, 6 gün boyunca şehrin kültür-sanat yaşamına renk katan 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, şölen havasında sona erdi.

12-17 Kasım 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak çocuk ve gençlerle buluşan festivalde, bu yıl İran’dan 2, İspanya ve Kazakistan’dan da 4’ü yabancı 14 ekip yer aldı. Şehrin 7 farklı noktasında gerçekleştirilen 30 gösteri ile atölye ve söyleşileri, 12 bin 500’den fazla sanatsever izledi. Bursa’nın kültür-sanat hayatındaki marka etkinliklerden biri olan ve 26 yıldır herkesin sabırsızlıkla beklediği festival, bu yıl da dolu geçti. ‘Seyyah’ adlı oyunla başlayan festivalde, her gün ortalama 3 oyun oynandı ve bir atölye gerçekleştirildi. Festivalin ilk günü, İran ekibi Mobarak’in ‘Hayali Eteği’, Ankara Boş Sahne ekibinin ‘Abzu’ oyunu ve İlke Uysal’ın ‘Rengarenk Düşler’ atölyesi ile tamamlandı.

Büyük ilgi gören festivalin ikinci günü de birbirinden eğlenceli oyun ve atölyelerle devam etti. ‘Bankta İki Kişi’, ‘Pezzettino’ ve ‘Ahmet’in Hikayesi’ oyunları ile Necati Arpacı’nın ‘Doğadan Malzemelerle Hikayeni Sahneye Taşı’ atölyesi, çocuklar ve ailelerine eğlenceli bir hafta sonu yaşattı. Antalya Antre Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Bankta İki Kişi’ adlı oyunda, köpeklerden korkan iki arkadaş Pırtık ile Yırtık’ın bankta geçen hikayesi anlatıldı. Çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatan bir diğer etkinlik ise Atta Festival ekibinin Tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelediği Pezzettino Oyunu oldu. İranlı tiyatro sanatçıları, Azerbaycan’ın birçok floklör hikayesini harmanladıkları gösterilerinde, çocukları hem eğlendirdi hem de eğitici mesajlar verdi.

Ara tatile heyecan ve keyif kattı

Öğrencilerin ara tatili ile birlikte başlayan festival, şehrin kültür-sanat yaşamına önemli katkı sağlarken, gençler ile çocukları tiyatro salonlarına çekti. Festivalin üçüncü gününde ise Haluk Yüce’nin ‘Kukla Sanatı ve Çocuk / Genç Tiyatrosunda Kukla Kullanımı’ konulu atölyesi, Antalya Şehir Tiyatrosu’nun ‘Sır’, Oda Bank Çocuk Tiyatrosu’nun ‘Eşit Masallar’ ve Eskişehir Şehir Tiyatrosu’nun ‘Geçmem Gerek’ oyunu da çocuklardan büyük ilgi gördü.

Festivalin dördüncü gününde ise Primat Atölye ekibinin ‘Beceriksiz Krla’ ve Kazakistan Musirepov Devlet Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu’nun bir asırdan fazla sahnelenen ‘Karagöz’ oyunu, çocuklardan büyük alkış aldı. Festivalin beşinci gününde ise İzmir Kadro Pa Tiyatrosu’nun ‘Macbeth Mutfakta’ oyunu, İspanyo sanatçı Papito’nun ‘Farklı Bir Oyuncu’ adlı gösterisi ve üniversitelerin oyunculuk bölümü öğrencilerinin Özer Tunca liderliğinde gerçekleştirdiği atölye çalışması, çocuklar ve gençlere keyifli saatler yaşattı.

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen festival, Çeksanat ekibinin “Fırtına” adlı oyunu ile sona erdi. Festivalin final gününde Betül Meriç Yeşil ve Ahmet Yeşil’in ‘Gri Ördek-Bir Çocuk Hakları’ atölyesinde masallar, çocuklara farklı bakış açısıyla anlatıldı.

“27.’si için şimdiden sabırsızlanıyoruz”

Etkinliğin final akşamında festival ekibi bir araya geldi. Yerli ve yabancı gösteri ekiplerinin yanı sıra sanat kurulu ve gözlemcilerinin de katıldığı veda toplantısında; BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, Bursa’ya ‘gösterileri, şovları, hikayeleri ve atölyeleriyle’ renkli bir kültür-sanat haftası yaşatan davetlilere teşekkür etti. Uluslararası Gençlik ve Çocuk Tiyatroları Festivali’nin 26 yıldır tiyatro kültürünün gelişimine önemli katkılar sağladığını söyleyen Ferik, gelenekselleşen ve özlenen festivalin 27’ncisi için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Nihal Kuyumcu, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tülay Yıldız Akgül, Marina Yüce, Semih Ali Aksoy, Hakan Silahsızoğlu ve Murat Liman’dan oluşan sanat kurulu ve gözlemciler ile gösteri ekiplerinin katıldığı final buluşmasında, Genel Sekreter Fehim Ferik tarafından katılımcılara teşekkür plaketi verildi.