Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi yeni oyuncular yetiştirmeye devam ediyor. Akademide bu yıl eğitim gören 38 öğrenciden 16’sı konservatuvarların oyunculuk bölümlerine yerleşti. Öğrenciler, Tiyatro Akademisi’ndeki eğitmenlerin verdiği eğitimler ile hayatlarının değiştiğini belirttiler.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde 1,5 yıl önce kurulan Tiyatro Akademisi hem tiyatro alanında öğrenciler yetiştirmeye hem de birbirinden güzel oyunlar sahnelemeye devam ediyor. Akademide eğitim gören 38 öğrenciden 16’sı Türkiye’nin farklı illerindeki Devlet Konservatuvarlarının Oyunculuk Bölümlerini kazanarak kayıt yaptırdı. Öğrenciler, Tiyatro Akademisi’ndeki eğitmenlerin verdiği eğitimler ile hayatlarının değiştiğini belirttiler.

"Başarılarıyla gururlandık"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 1,5 yıl gibi kısa sürede akademi olarak önemli başarı kaydettiklerini açıkladı. Esen, “38 öğrencimizin 16’sını konservatuvarların oyunculuk bölümlerine yerleştirdik. Onların bu başarısıyla bizler de gururlandık. Yolları açık olsun” dedi.

3 aşamalı sınav

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert de akademi bünyesinde diksiyon, mimik rol, metin tahlil dersleri verdiklerini söyledi. Cömert, “Öğrencilerimizi sınavla aldık. Bir şarkı, bir şiir hazırlayıp bize geliyorlar. Onların içinde yetenekli bulduklarımızı alıyoruz ve eğitiyoruz. Sonrasında öğrencilerimizle konservatuvar sınavları için hazırladıkları sınav parçaları üzerinden çalışıyoruz. Müzik Akademimiz de bize katkıda bulunuyor. Öğrencilerin ses ve kulaklarına bakıyor. O parçalarla konservatuvarların oyunculuk bölümü sınavlarına giriyorlar. 3 aşamalı sınavdan geçiyorlar. Nisan ayından temmuz ayına kadar 3,5 ay gibi kısa bir sürede verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimiz bu zor sınavı kazandılar ve okullarına yerleştiler. Çok mutluyuz” diye konuştu.