Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına kurulup, çalışmalarını aralıksız olarak 48 yıldır sürdüren Türkiye’nin en uzun soluklu ödül kuruluşunun ‘2023-2024′ tiyatro dönemi ödülleri açıklandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ünlü oyun yazarı İsmet Küntay adına düzenlenen "49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri", Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Seçici kurul başkanlığını, kurucu başkan Hayati Asılyazıcı'nın üstlendiği seçici kurulda Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel ve Ahmet Duman yer aldı.

BİR ÖDÜL DE MARDİN'E

49. İsmet Küntay Yılın En Başarılı Yerel Tiyatro Ödülü , Rapunzel Mardin oyunuyla Tiyatral Mardin Topluluğuna verildi .

Ödül töreninde konuşan Tiyatral Mardin yönetmenlerinden Metin Omuzlar , tiyatronun sadece bir sanat dalı olmadığını aynı zamanda toplumlar arası birleştirici bir gücü olduğunu söyledi . Mardin’deki çok dilli ve çok kültürlü yapıyı sahneye taşıdıklarını söyleyen Omuzlar bu ödülü bu kültüre katkıda bulunan tüm Mardinliler adına aldıklarını belirtti .

Tiyatral Mardin yönetmenlerinden Furkan Akalpoğlu ise bu ödülü ikinci kez kazanmanın tarifsiz bir duygu olduğunu ve bir peri masalının içinde gibi hissettiğini söyledi. Kısmen dezavantajlı bir yerden bu ödülü tekrar almanın zorluklarından bahseden Akalpoğlu 2018 yılında İsmet Küntay jürisine verdiği sözü tekrar hatırlattı : “Tiyatro Mardin’de ilelebet devam edecek!”