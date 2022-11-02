Adana’da torbacı olduğu öne sürülerek yakalanan zanlının tişörtündeki İngilizce “kaçış” yazısı dikkat çekti.

Adana’da torbacı olduğu öne sürülerek yakalanan zanlının tişörtündeki İngilizce “kaçış” yazısı dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Mehmet A.’yı takibe aldı. Şüpheli, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında ceplerinden 4 adet sentetik ecza hap çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul eden Mehmet A.’nın, adliyeye sevk edildiği sırada tişörtündeki İngilizce ’escape’ (kaçış) yazısı dikkat çekti.