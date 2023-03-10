AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özelçer, Tıskaoğlu’ndan yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tıskaoğlu da misafirperverliğinden dolayı Özölçer’e teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.