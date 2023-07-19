Zonguldaklı işadamı Nejdet Tıskaoğlu oluşturdukları markanın iş ortakları ile toplantı yaparak istişarede bulunduklarını açıkladı.

ZONSİAD Başkanı Zonguldaklı işadamı Nejdet Tıskaoğlu, oluşturdukları Hocin markasındaki iş ortakları ile yaptıkları toplantıyı değerlendirdi. Tıskaoğlu, "Büyüme yolunda ilerlememizi hızlandırmak amacıyla, değerli markamız Hocin’e bağlı değerli iş ortaklarımız ile toplantı yaparak istişarelerde bulunduk. Markamızı büyütme ve geliştirme çabalarımızın meyvelerini her geçen gün daha çok görmekteyiz. Hocin, saygın bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Nihai arzumuz, markamızın şu anki konumunun çok daha üst sıralarında yer almasına şahitlik etmektir. Kalite asla tesadüf değildir. Değerli iş ortaklarımıza katılımları için teşekkür eder, aramıza yeni katılan iş ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.