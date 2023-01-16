Zonguldak’ta ilk kez hayata geçirilecek olan 1.Zonguldak Genel Ticaret fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Zonguldak’ta ilk kez hayata geçirilecek olan 1.Zonguldak Genel Ticaret fuarı hazırlıkları devam ediyor.

ONSİAD yönetim kurulu başkanı ve Elcab Kablo firması sahibi Nejdet Tıskaoğlu hafta sonunda çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Tıskaoğlu fuar çalışmaları doğrultusunda düğme üretimi gerçekleştiren ithalatçı firma Orba Düğme Sanayi Ltd.Şti’ni ziyaret etti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Bayraklı ile tesisi gezerek üretim ile ilgili genel bilgiler alan Tıskaoğlu, Bayraklı’yı fuara davet etti.

18-19 Şubat 2023 tarihleri arasında Zonguldak’ta düzenlenecek olan 1. Zonguldak Genel Ticaret Fuarına Orhan Bayraklı’yı da davet etiklerini belirten Tıskaoğlu, “Sağolsun Orhan Bayraklı fuar davetimizi olumlu karşılayarak fuarımıza katılım sağlayacaklarını belirtti. Bayraklı Zonguldak’ımızın yetiştirdiği Gökçebey Örmeci köyünden çok değerli bir yatırımcımız. Kendisi aynı zamanda ZONSİAD yönetim kurulu başkan yardımcımız. Başkan Bayraklı fuar davetimizi önemseyip katılım sağlayacağı ve muhteşem misafirperverliği için çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Eve dönüş projesi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Tıskaoğlu Zonguldak’ın kurtuluş reçetelerinden biri olan eve dönüş projesi ile ilgili çok ciddi anlamda efor sarf ettiklerini dile getirdi.

Tıskaoğlu ‘’Gönül istiyor ki bir anda bu proje hayata geçsin. Ama maalesef evine dönmek ve şehrimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için çok ciddi yer sıkıntısı yaşanmakta. Eve dönmek isteyen yatırımcımız çok, ama maalesef evimizde misafirlerimizi karşılayacak boş oda yok. Gökçebey OSB’nin hayata geçmesi sonucunda bu problemde büyük bir oranda ortadan kalkmış olacak inşallah. Şu ana kadar yapmış olduğumuz girişimler sonrası onlarca firma eve dönüş için Gökçebey OSB’ye resmi müracaatlarını yaptılar ve büyük bir heyecan ile evlerine dönmek için gün sayıyorlar. Orba Düğme’de bu projeye ilk günden itibaren gönül veren kıymetli yatırımcılarımızdan biri. Bayraklı’da Gökçebey OSB’nin hayata geçmesini dört gözle bekleyen memleket sevdalısı yatırımcılarımızdan biri biridir. Kalbi Zonguldak için çarpan tüm iş insanları ve çok değerli hemşerilerimizi bu fuarda mutlaka aramızda görmek istiyoruz” dedi.