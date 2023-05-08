AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Devrek ’te yoğun ilgiyle karşılandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, Devrek şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kent meydanında düzenlenen etkinliğe AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti Milletvekili adayları Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoglu, Nejdet Tıskaoğlu, Dilek Kaya ile ilçe başkanları partili yöneticiler katıldı. Kürsüye "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı eseri okuyarak çıkan Tıskaoğlu, "Allah’a hamdolsun ki bana böyle bir gurur yaşatıyor. Çok farklı duygular içerisindeyim" dedi.

Tıskaoğlu’nun sözleri zaman zaman "Vadinin gururu Tıskaoğlu" sloganlarıyla kesildi. Tıskaoğlu da "İnşallah haftaya bu günlerde bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Haftaya artık seçim bitiyor. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle beraber Zonguldak’ta tarihin en büyük oyunu vererek bizleri meclise göndererek daha büyük daha coşkulu bir kutlama yapacağız. Bir haftamız var. Bir hafta içerisinde çalışacağız. Çabalayacağız. Rehavete ve tahriklere kapılmayacağız. Bizi taciz eden insanlara fırsat vermeyeceğiz. Çalışacağız, konuşacağız. İkna edeceğiz. Herkesin oyunu alarak inşallah 14 Mayıs’ta tarih yazacağız. Tarihi inananlar yazar. Tarihi çalışanlar yazar. Tarihi mücadele edenler, Allah, vatan, bayrak, memleket, ezan sevgisi olanlar yazar. Bu bir kişinin başarısı değil. Biz çalışıyoruz mücadele ediyoruz ama bu sadece bizim başarımız değil. Bu sizlerin teşkilatın başarısı. Bu sizlerin başarısı. Bu bize gönül veren herkesin başarısı olacak. Tarihi hep birlikte yazacağız. Biz vatan için Devrek için Zonguldak için çalışıyoruz artık bu vadinin çocukları şehir dışına gitmesin ben burada Devrek ilçesinin adayım. Burada bizim hikayemiz burada bizim yaşantımız ve yaşayacağımız bir çok hayalimiz var" dedi

Millet İttifakı’nın adayını hatırlatan Tıskaoğlu, "Ankara’dan bir tane genel başkan yardımcısını getirdiler. Çaycuma’ya, Devrek’e getirdiler. O adam ne bilecek. Bu bölgeyi ne bilecek. Burada bizim hikayelerimiz var. Yaşanmışlıklarımız var" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığı Tıskaoğlu, program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.