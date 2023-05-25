AK Parti Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Tıskaoğlu, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde AK Parti’ye verilen destekten dolayı halka teşekkür etti. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın bir kez daha sandık başına gideceğini belirten Tıskaoğlu, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermelerini talep etti. Tıskaoğlu vatandaşları sandığa gitmeye davet ederek, "Zonguldaklı hemşerilerimizden ve tüm seçmenimizden şunu rica ediyoruz. 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da hep birlikte sandık başına gidelim. İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verelim, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım" Tıskaoğlu "Türkiye Yüzyılı için, Doğru Adamla yola devam. Rehavete kapılmak yok. Büyük Türkiye zaferi için herkesi sandığa davet ediyoruz" diye konuştu.