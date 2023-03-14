Akdeniz ve Ege bölgesi ormanlarında sıkça görülen çam kese böceğine karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin doğa le uyumlu biyolojik mücadelesi başladı. Bu çerçevede hazırlanan 120 adet tel kafes çam kese böceğinin yoğun olarak görüldüğü ormanlık alanlara bırakıldı.

Çam kese böceğinin yoğun olarak bulunduğu noktalara yine biyolojik mücadele yöntemlerinden olan 12 adet adacık yapıldı. Çam kese böceği tırtıllarıyla beslenen kuş türleri için Bin 200 adet kuş yuvası ağaçlara asıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan, orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde çam kese böceğiyle doğaya uygun biyolojik yöntemlerle mücadele ettiklerini söyledi. OZM Şube Müdürü İlhan, “Ormanlarımızın sürekliliğini tehdit eden biyolojik faktörlerin başında böcek zararlıları gelmektedir. Bu böcek zararlıları içinde çam kese böceği önemli bir yer işgal eder. Ağaçların kurumasını neden olmasa da gelişimini olumsuz etkiler” dedi.