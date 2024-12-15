Kahramanmaraş’ta bağışıklık sistemine güçlendiren tirşik çorbası, doğallığı ve lezzetli aroması ile kış aylarının vazgeçilmezi oldu.

Tirşik çorbasının kışın birçok hastalığa da iyi geldiğini söyleyen 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Uzun, kış aylarında bağışıklığı güçlendiren tirşik çorbasına rağbetin arttığını ifade etti.

"Emeği çok zor ama karşılığını alıyoruz" diyen Uzun, "Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Dükkanımız depremde yıkıldı ve burada hizmet vermeye başladık. Akşamdan bastırıyoruz. Sabahleyin pişiriyoruz ve bir gün sonra servise sunuyoruz" dedi.

Kış gelince tirşik çorbasına rağbetin arttığını söyleyen Uzun, "Hastalara şifa oluyor. Fiyatlarımız bardak 15 TL, kasesi 40 TL, kilosu ise 100 TL. İzmir, İstanbul gibi yerlerden sipariş verenler oluyor. Biz de buradan siparişleri gönderiyoruz. Kahramanmaraş’ın vazgeçilmezi tirşik çorbası. Çok seviyorlar. Grip gibi şeker hastalığına da iyi geliyor" ifadesini kullandı.