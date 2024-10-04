Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, tiroid bezi vücut sıcaklığından kasların çalışmasına, kalp atış hızından böbrek fonksiyonlarına kadar tüm sistem üzerinde etkili bir role sahip olduğunu belirtirken, hastalığın istatistiksel verilerine bakıldığında ise kadınların tiroid sorunlarına yakalanma olasılığı erkeklere göre 5 ila 8 kat daha fazla olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Boynun ön kısmında, adem elmasının hemen altında bulunan ve kelebek şeklinde bir bez olan tiroid; vücudun metabolizmasını, büyümesini ve gelişmesini düzenleyen hormonlar üretiyor.

Tiroidin zaman zaman guatr ile karıştırılabildiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Tiroid boynumuzda yer alan bir salgı beziyken, guatr ise bu bezin büyümüş halini tanımlamak için kullanılıyor” açıklamasında bulundu.

YORGUNLUK VE DEPRESYON TİROİD SORUNU BELİRTİSİ OLABİLİR

Tiroid sorununun birçok belirtisinin bulunduğunu hatırlatan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Yorgunluk, depresyon, kabızlık, kuru cilt, saç dökülmesi, beklenmeyen kilo kaybı, kalp çarpıntısı tiroid sorunlarının önemli belirtilerinden” dedi.

Tiroid nodüllerinin ise büyük bir kısmının iyi huylu yani kanser olmadığını söyleyen Dr. Türemen, “Ancak yine de boyunda bir şişlik ya da kitle fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir endokrinoloji uzmanına başvurmayı ihmal etmeyin” önerisinde bulundu.

TİROİD KANSERİ ÖLÜM ORANLARI AZALIYOR

Tiroid kanserlerinin ise tiroid bezindeki hücrelerin kontrolsüzce büyümesi sonucu ortaya çıktığını paylaşan Dr. Erdem Türemen, “Erken tanı konduğunda tiroid kanserinin tamamen tedavisi mümkün” şeklinde konuştu.

Boyunda şişlik, boğazda sıkıntı hissi, ağrı, yutkunma güçlüğü, nefes almada zorluk, ses kısılması, kilo artışı, sinirlilik, saçlarda zayıflık ve cilt kuruluğunun tiroid kanseri belirtisi olabildiğini belirten Dr. Erdem Türemen, “Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 yılında tiroid kanserinin dünyada görülme sıklığı yüzde 3 olarak açıklandı. Türkiye’de de hastalığın görülme sıklığı artış içinde olsa da tiroid kanserinden ölüm oranları giderek azalıyor” dedi.