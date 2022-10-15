Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurarak durabildi. Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. (24) ile F.G. (24) yaralandı. Bölgedeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne (AFSÜ) kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Yiğiter idaresindeki (46) 53 ACE 846 plakalı tır, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke’nin (40) kullandığı 42 LE 2219 plakalı tır ile Kamil Sazak (52) yönetimindeki 35 MKJ 98 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Afyonkarahisar’da 2 tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.

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