Afyonkarahisar’da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarparak devrilken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 NC 365 plakalı tır görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü yolda önünde seyreden 35 BBA 918 plakalı tıra arkadan çarpıp ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Kazadan dolayı yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.