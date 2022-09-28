Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Söke-Aydın karayolu Moralı Kavşağı’nda meydana geldi. Zafer C. idaresindeki 09 AB 168 plakalı tır ile İhsan Ş. yönetimindeki 41 GJ 106 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile tır devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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