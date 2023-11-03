Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada otomobildeki yolcu yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu yolunda Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinden Mudurnu’ya gitmekte olan Hüseyin G. idaresindeki 81 AAC 754 tır, karşı yönden gelen Davut K. yönetimindeki 54 KR 346 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Tahsin A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.