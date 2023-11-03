Aydın’ın Nazilli ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Mergen Çayı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Denizli yönüne seyir halinde olan Ahmet Akgül yönetimindeki 01 CHL 97 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan gelen 42 K 0026 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ağır hasar alan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Akgül’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.