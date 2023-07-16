Denizli’de tırın sürüklediği tahıl yüklü traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tahıl yüklü Mustafa Duran (63) idaresindeki 45 KB 5835 plakalı traktör, O.A. kontrolündeki 20 BKJ 56 plakalı tırla çarpışması sonucu sürüklenerek refüje girdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.